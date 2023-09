Oroscopo della settimana dal 2 ottobre all’8 ottobre

Leggi su tuacitymag

(Di martedì 26 settembre 2023) Stagione nuova, stelle nuove! Come andranno questi primi giorni di autunno? Quali segni zodiacali potranno godersi energie migliori e quindi vivere meglio questo passaggio di stagione? Scopriamolo con l’. Il cielo dell’prossima Stelle sempre più ‘ariose’ nei prossimi giorni. Dopo il Sole e Marte, anche Mercurio arriva in Bilancia e si colora di tutte le caratteristiche del segno: intelligenza, diplomazia e capacità di strutturare utili relazioni, gusto per la bellezza in tutte le sue forme, materiali e spirituali. Naturalmente, i più avvantaggiati da queste nuove posizioni sono i tre segni d’aria, ma non solo. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci segno per segno, nell’prossima. Ariete Cari Ariete, armatevi di santa ...