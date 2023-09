Oro poco mosso a 1 916 | 28 dollari l’oncia

Leggi su lopinionista

(Di martedì 26 settembre 2023) ROMA – Le quotazioni dell’oro si stabilizzano oggi a 1.918,28. Ieri il metallo prezioso aveva perso lo 0,5%. Quotazioni del petrolio, invece, in calo sui mercati internazionali. Il Wti con consegna a novembre scende dello 0,4% a 89,31al barile mentre il Brent perde lo 0,5% a 92,86al barile. Avvio di seduta in calo, infine, per il gas sul mercato di Amsterdam. I future Ttf, benchmark del prezzo del gas europeo, cedono il 3,37% a 42,95 euro al megawattora. Spread tra Btp e Bundall’apertura dei mercati obbligazionari. Il differenziale di rendimento tra i due titoli decennali si mantiene a quota 186 punti base, con il rendimento del decennale italiano fermo al 4,66% e quello tedesco a un passo dal 2,8%. L'articolo L'Opinionista.