Giulio(132) e Luca Nardi (135) si sono qualificati per gli ottavi di finale del challenger francese di(145.000 di montepremi sul cemento).ha superato il canadese Gabriel Diallo (166) per 62 26 64, Nardi invece ha battuto per 76 63 il francese Hugo Grenier (214). Agli ottavi...Sono 3 gli italiani in gara nel challenger francese di(145.000 di montepremi sul cemento): Giulio(139) ha pescato il canadese Gabriel Diallo (161), Luca Nardi (140) invece è stato sorteggiato al francese Hugo Grenier (216) e infine il ...

Orleans: Zeppieri e Nardi agli ottavi SuperTennis

Orleans: al via Zeppieri, Nardi e il qualificato Bellucci Tiscali

Giulio Zeppieri (132) e Luca Nardi (135) si sono qualificati per gli ottavi di finale del challenger francese di Orleans (145.000 € di montepremi ...Sono 3 gli italiani in gara nel challenger francese di Orleans (145.000 € di montepremi sul cemento): Giulio Zeppieri (139) ha pescato il ...