Orio | la denuncia degli autisti Atb | “Ogni sabato pensilina piena di ragazzini | rischio sicurezza”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 26 settembre 2023)al Serio. LaAtb: “si ripete la stessa scena. Laè così affollata da rischiare, mentre l’autobus si avvicina, che irestino schiacciati gli uni contro gli altri, o anche peggio. È quello il momento in cui tutti si spingono verso le porte-passeggeri, entrando come un’onda in”. Non ce la fanno più i conducenti di ATB che nel fine settimana sono in servizio lungo la linea che transita dalla fermata nelle vicinanze dicenter. “I bus vengono presi d’assalto, stracolmi di ragazzi giovanissimi, che spesso perdono il controllo, facendo correre rischi agli altri e anche a stessi, oltre che al malcapitato conducente” hannoto martedì ...