Ordinano aragosta | bistecca e 4 bottiglie di vino e fuggono senza pagare il conto della cena Poi il colpo di scena

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Era il giorno di San Valentino del 2022, la festa degli innamorati, quando una coppia ha deciso di uscire fuori aper festeggiare. Nulla di più dolce, penserete. I proprietari del ristorante The Mill, in Inghilterra, hanno infatti accusato i due fidanzati di essere fuggiti dal ristorante,aver saldato l’importo di circa 200 euro. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo questa storia che – come spesso accade sul web – è salita alla ribalta in questi giorni. Durante il pasto, la coppia non si era fatta mancare nulla, ordinandoe 4di. Una vera e propria “con i fiocchi” che, però, hanno conclusoil. L’accusa del ristorante L’attività ha denunciato su ...