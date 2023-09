Ora sui migranti Meloni insegue Salvini

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 26 settembre 2023) “Speravo meglio sull’immigrazione dove abbiamo lavorato tantissimo”. Tra i comodi guanciali del TG1 nemmeno la presidente del Consiglio Giorgiaha avuto il coraggio di negare la realtà. Nonostante nella disciplina sia una vera campionessa. Ogni giorno che passa la politica italiana suidel governo italiano segna un ulteriore passo sul sentiero della vergogna. Così mentre il ministro Matteospiega in televisione che la cauzione di circa 5mila euro per non essere rinchiusi in un Cpr può essere pagata con “collanine, telefono e scarpe” dal Vaticano Papa Francesco ricorda he non c’è nessuna invasione e nessuna emergenza. Scontro Roma-Berlino suiall’attacco di Scholz. Ma gli aiuti alle Ong erano noti da tempo A dire il vero, che non ci sia ...