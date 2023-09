Ora spunta il rimpasto | Salvini dichiara guerra ai ministri meloniani

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 26 settembre 2023) Matteovuole indebolire Fratelli d’Italia e Giorgia Meloni. Nella speranza di far crescere la Lega. Con un obiettivo: puntare a undi governo. Magari dopo le europee, nel caso in cui la strategia elettorale del leader leghista – minare continuamente, in maniera non esplicita, l’operato della presidente del Consiglio – dovesse portare a una situazione diversa rispetto a oggi alle urne. Sarebbe un nuovo governo Meloni, ovviamente, ma magari con la Lega che punta ad avere qualche ministero in più. D’altronde il tema è stato sviscerato anche pubblicamente da Riccardo Molinari, uomo di fiducia di, che in un’intervista ha aperto a questa ipotesi: “Non lo vedo come un’esigenza, ma neppure come una tragedia se succedesse”, ha detto parlando proprio di. L’idea del Carroccio è di sostenere che è ...