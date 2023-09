“Ora dico perché è finita” Stefano De Martino vuota il sacco su Belen | “Se l’ho tradita?”

(Di martedì 26 settembre 2023) Una tra le trasmissioni televisive più amate degli ultimi anni finalmente è pronta a dare il via ad un’altra vincente stagione con alcune tra le interviste più attese ta gli appassionati di cronaca rosa e di piccolo schermo. Francesca Fagnani ha accolto, a Belve,DeRodriguez è stata? Una volta per tutte, il riservato conduttore in ascesa ha rotto il silenzio sull’ennesima rottura conRodriguez, la madre del suo Santiago con la quale si era ricongiunto dopo la nascita di Luna Marì, nata durante la storia con Antonino Spinalbese.Desi è aperto su divorzio e fedeltà a Belve.Derompe il silenzio suRodriguez: “...

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’ Inter . Di seguito, in ante Prima , ...

Botta e risposta tra il governo di estrema destra italiano e Berlino che aiuta le Ong. Una cosa normale ma per gli ex missini e i leghisti la parola ...

Salvare le persone che annegano e si trovano in difficoltà in mare è «un dovere giuridico , umanitario e morale» . È la replica del governo tedesco ...

... so cosa dobbiamo fare tenendo conto che fino adabbiamo fatto bene. Ogni sistema ha le sue ... Quando attacca con la palla, nonnulla perché non voglio togliere la creatività ". Xabi Alonso ..., tre mesi dopo, il frontman dei Måneskin è tornato a parlare di quell'episodio, spiegando ... 'Basta avere paura di risultare antipatici, io non sono antipatico se tidi no ad una foto. ...

Fumettibrutti: “Subii violenza, ora dico: insegniamo ai ragazzi cosa ... La Repubblica