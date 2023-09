Operazione contro la mafia dei pascoli | 25 arresti per fermare le truffe sui fondi Ue

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 26 settembre 2023) Truffa nei confronti dell’Ue per intascare 5 milioni di euro dipubblici perche non esistevano. La Guardia di finanza di Pescara l’ha scoperto con la maxi-Transumanza, condotta da Nord a Sud e diretta e coordinata dalla direzione distrettuale antidella procura di L’Aquila. Le persone coinvolte sono 75, con 25 misure cautelari personali, 16 perquisizioni e sequestri preventivi che riguardano tutta Italia: Abruzzo, Puglia, Trentino-Alto Adige, Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Lazio e Campania. Il sospetto è che nell’sia coinvolta anche lafoggiana, così come le organizzazioni criminali del Gargano. L’transumanza per sgominare ladeiLe ...