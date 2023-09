Onori in aula al veterano nazista per la visita di Zelensky | il Canada nella bufera

Roma, 13 set. (Adnkronos) - "Arriverà in aula a novembre la mia proposta di legge per la revoca del titolo di Cavaliere di gran croce dell'ordine al ...

"Intervengo sull'ordine dei lavori per chiedere che il governo e il ministro Tajani venga al più presto in Aula a riferire per illustrarci le ...