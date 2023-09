Omicidio Saman Abbas | fossa scavata con badili per 6 volte

(Di martedì 26 settembre 2023) Il giudice distrettuale di Islamabad, in Pakistan, ha espresso parere favorevole all’estradizione di Shabbar, il padre di, la 18enne di origini pakistane uccisa a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il 1 maggio 2021. In particolare è stato confermato, da parte di un funzionario del Ministero dell’Interno pakistano, che Shabbar “sarà portato L'articolo proviene da Il Difforme.

AGI - Colpo di scena al processo per l' Omicidio di Saman a cui partecipa per la prima volta in presenza anche il padre Shabbar, imputato assieme ...

Il processo in corso a Reggio Emilia in merito all' omicidio di Saman Abbas ha raggiunto un momento cruciale con l'attesa udienza di oggi, durante ...

