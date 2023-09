... accogliendo la richiesta del pm Francesco Messina, hanno condannato a 24 anni per... 61 anni, nell'ufficio della suadi Casale Cremasco, in provincia di Cremona. Rigettata l'istanza ...... responsabile dell'Equipe Genetica Forense dell'Ospedaliero Universitaria di Careggi, ...di estorsione e rapina (episodi avvenuti tra il novembre 2022 e il 28 maggio 2023) e di tentato...

Omicidio in azienda, 24 anni all'imputato reo confesso Euronews Italiano

Omicidio in azienda, 24 anni all'imputato reo confesso Giornale di Brescia

L’ex idraulico Domenico Gottardelli è stato condannato per l’omicidio volontario di Fausto Gozzini. Il 79enne lo ha ucciso il 14 settembre del 2022 con un colpo di fucile, ma il movente non è stato ...Il delitto la mattina del 14 settembre 2022. Per il 79enne è caduta l’aggravante della premeditazione, ma non sono state riconosciute le attenuanti generiche. Pena da scontare in carcere ...