Omaggiò in aula un veterano nazista durante la visita di Zelensky | si dimette il presidente della House of commons canadese

(Di martedì 26 settembre 2023) Anthony Rota,of(la camera bassa del Parlamento) ha annunciato le dimissioni dopo lo scandalo causato dall’omaggio reso dall’lain Canada delVolodymyr– a Yaroslav Hunka, unucraino-che combatté nelle file delle SS nazistela Seconda guerra mondiale, presentato da Rota stesso come “un eroe ucraino e un eroe” (video). “È con il cuore pesante che mi alzo per informare i membri delle mie dimissioni daCamera dei Comuni”, ha detto Rota martedì di fronte all’assemblea, sottolineando il ...

Poi prendono la parola in, anticipando l'intervento di Giulio, secondogenito dell'ex Capo dello Stato, che ringrazia per la vicinanza ricevuta in questi giorni e Papa Francesco, che per la prima ...E che in una circostanza così, davanti agli occhi di mezzo mondo, deve sopportare pazientemente Il colpo d'occhio del centro dell'è l'immagine plastica di due trincee, due eserciti schierati uno ...