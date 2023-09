Oltre 20 mila profughi in Armenia dal Karabakh

(Di martedì 26 settembre 2023) Sono20.000 i rifugiati arrivati indal Nagorno, l'enclave separatista a maggioranza etnica armena che è stata sconfitta in un'offensiva lampo dall'Azerbaigian la scorsa ...

Oggi Notizie Esclusivo : Marcus Rashford coinvolto in un grave incidente a Manchester. La sua Rolls Royce da oltre 800 mila euro è ...

condannato per aver minaccia to un insegnante durante una riunione sindacale . Questo è quello che ha deciso la Corte di Cassazione, con sentenza ...

commenta Dall'inzio del 2023 sono arrivati in Italia 133.005 Migranti , quasi il doppio rispetto al 2022 (69.086 arrivi). Sono i dati aggiornati del ...

Ottimi ascolti per L’ULTIMA Notte DI Amore , noir metropolitano con protagonista Pierfrancesco Favino e diretto da Andrea Di Stefano: è il film ...

L’ Inps ha comunicato che slitta al 2024 il Concorso per le 585 assunzioni nel personale di categoria B, ovvero la categoria del CCNL Enti Centrali ...

Sono20.000 i rifugiati arrivati in Armenia dal Nagorno Karabakh, l'enclave separatista a maggioranza etnica armena che è stata sconfitta in un'offensiva lampo dall'Azerbaigian la scorsa settimana. ...CIR , nell'ambito del piano di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato , dal 18 al 22 settembre 2023, complessivamente 679.765 azioni al prezzo unitario medio di 0,4070 euro per ...

CIR, buy-back per oltre 270 mila euro LA STAMPA Finanza

Salone Nautico di Genova: si chiude con 120 mila presenze e oltre mille brand esposti Corriere della Sera

Oltre 28mila sono riusciti a passare il confine, in un esodo forzato e «massiccio» che – a detta della Francia – si sta svolgendo «sotto l'occhio complice della Russia», che ha dispiegato dal 2020 una ...Aperto oggi, con il saluto del ministro del made in Italy Adolfo Urso, e con la presenza del presidente della Regione, Luca Zaia, e del presidente dell'Ice, Matteo Zoppas, Marmomac è la destinazione ...