Olimpiadi Parigi 2024 | le speranze di medaglia dell’Italia Il borsino | punte | outsider | atleti in rampa di lancio

(Di martedì 26 settembre 2023) 10-10-20. Si riparte da questi indimenticabili numeri, con i quali l’Italia concluse la memorabile ed indelebile edizione delledi Tokyo 2020 (disputate nel 2021 a causa dello slittamento dovuto all’emergenza sanitaria). Le qualificazioni versosono già iniziate lo scorso anno ed entreranno definitivamente nel vivo nei prossimi mesi. Per quanto visto nel 2022, l’Italia può legittimamente covare l’ambizione di provare a migliorare ulteriormente il bottino già sontuoso conseguito in Giappone. È evidente che la probabile assenza di Russia e Bielorussia (ma la questione appare ben lungi da una soluzione definitiva) potrebbe socchiudere ulteriori chance daper il Bel Paese, in particolare in sport come ginnastica artistica, ginnastica ritmica, nuoto,ca, lotta, boxe, ...

Vince e resta in corsa per andare a Parigi la nazionale femminile di pallavolo . Nella sfida valida per la sesta giornata del torneo di ...

L’ Italia ha iniziato col piede giusto in ambito iridato nel 2023: i Mondiali nell’anno solare in corso hanno portato già diverse medaglie e podi per ...

L’ Italia non sta vivendo un grandissimo momento di salute nel panorama ciclistico internazionale, quantomeno per quello che riguarda le corse in ...

I Mondiali 2023 di Ginnastica artistica andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. La rassegna iridata resterà in Europa ...

... Trayvon Bromell, Abdul Hakim Sani - Brown e Marvin Bracy! Ho un grande obiettivo: tornare a far sventolare la bandiera italiana il più in alto possibile alledi". Chi è Raina Reider ......femminile potrà tornare a cullare sogni di gloria alle prossime. La qualificazione andrà difesa tramite il ranking nella prossima Volleyball Nations League, poi si volerà acon ...

Il tracciato XC delle Olimpiadi di Parigi 2024 MTB MAG

Pre olimpica di Parigi 2024: classifiche e spunti tecnici MtbCult.it

L'Italia non sta vivendo un grandissimo momento di salute nel panorama ciclistico internazionale, quantomeno per quello che riguarda le corse in linea su strada. La nostra Nazionale occupa l'ottavo po ...e Giorgio Malan entrambi qualificati per le prossime olimpiadi di Parigi 2024, dalle medaglie conquistate da Annachiara Allara agli Europei e ai Mondiali Under 17 e ai Mondiali Under 19 sino ai ...