Olimpiadi Parigi 2024 | delegazione olimpica italiana conclude visita agli impianti

Vince e resta in corsa per andare a Parigi la nazionale femminile di pallavolo . Nella sfida valida per la sesta giornata del torneo di ...

L’ Italia ha iniziato col piede giusto in ambito iridato nel 2023: i Mondiali nell’anno solare in corso hanno portato già diverse medaglie e podi per ...

L’ Italia non sta vivendo un grandissimo momento di salute nel panorama ciclistico internazionale, quantomeno per quello che riguarda le corse in ...

I Mondiali 2023 di Ginnastica artistica andranno in scena ad Anversa (Belgio) dal 30 settembre all’8 ottobre. La rassegna iridata resterà in Europa ...

Marcell Jacobs sceglie gli Stati Uniti non per onorare la bandiera di papà Lamont ma per dare l'assalto alledi. Non è un segreto che le ultime due stagioni per lo sprinter italiano siano state al di sotto delle aspettative, soprattutto le sue, e ora arriva la scelta di dare un taglio netto ...... capaci di vincere tutto, e più volte, a eccezione delle. Non fu così, c'è tempo per ... La qualificazione all'Olimpiade di2024 non era stata agguantata, era stata rimandata all'ultima ...

Olimpiadi Parigi 2024 - Manfredi: "Velasco è un'ipotesi, ma con altri 5 candidati per il ruolo di CT dell'Italvolley" Eurosport IT

Ciclismo, Italia quasi certa di avere solo tre uomini alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella gara in linea: il ranking piange OA Sport

Davide Mazzanti lascerà la guida delle azzurre, al suo posto il ritorno del ct della Generazione di fenomeni. Quando le cose vanno male nel nostro paese ci si affida all’immagine sacra, inattaccabile ...Marcell Jacobs sceglie gli Stati Uniti non per onorare la bandiera di papà Lamont ma per dare l’assalto alle Olimpiadi di Parigi. Non è un segreto che le ultime due stagioni per lo sprinter italiano ...