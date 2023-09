Nuovo difensore Napoli | due nomi nel mirino | c’è un indizio sul colpo

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 26 settembre 2023) Negli ultimi giorni la dirigenza sta valutando alcune soluzioni dal mercato per infoltire il reparto arretrato che è in emergenza infortuni Bollino rosso per la difesa del. Gli azzurri sono costretti a ritrovarsi con i soli Ostigard e Natan nel ruolo dicentrale. Con Rrahamani che ne avrà ancora per qualche settimane, anche Juan Jesus sarà indisponibile per le prossime partite. Dagli esami di ieri il centrale brasiliano ha riportato una distrazione di primo grado del bicipite femorale sinistro e resterà fermo ai box per almeno una quindicina di giorni. Il connazionale Natan, arrivato per essere il sostituto di Kim Min Jae, ha fatto l’esordio in campionato proprio contro il Bologna e, con una prestazione ordinata, ha convinto Rudi Garcia. Contro l’Udinese partirà nuovamente titolare in modo da guadagnare sempre più esperienza e ...