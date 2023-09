Notifica d' allarme sui telefoni in tutto il Lazio | cosa succederà domani

Questo è un messaggio di test del sistema diitaliano. Una volta operativo ti avviserà in ...ordinarie di utilizzo sarà sufficiente toccare il dispositivo in corrispondenza dellaper ...Questo è un messaggio di test del sistema diitaliano . Una volta operativo ti avviserà in ...ordinarie di utilizzo sarà sufficiente toccare il dispositivo in corrispondenza dellaper ...

IT-Alert, oggi in Abruzzo e Trentino il messaggio di test: l'orario, il ... Fanpage.it

IT alert, domani in Trentino il test del sistema di allarme pubblico Ufficio Stampa

C’è la nuova data per il lancio in fase sperimentale del test It Alert nel Lazio: ecco a che ora arriverà la comunicazione e cosa fare.Approfitta di questa promozione per acquistare la telecamera WiFi ieGeek con risoluzione 2K, allarme e visione notturna, a meno di 41€.