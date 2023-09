Non preoccupatevi se i soldi del Pnrr arriveranno in tempo o no. L’importante è che li spendiamo

(Di martedì 26 settembre 2023) Ogni sei mesi scatta l’allarmismo da fine del mondo sull’accredito delle rate. Ma ipoi arrivano. L’Europa non può permettersi il fallimento italiano. Che poi saremo in grado di usare bene i finanziamenti, è tutto da vedere

La seconda è ancora più semplice e dal punto di vista pratico, ancora più importante: "per le persone che sbarcano. In questo momento infatti un aereo della nostra aeronautica ...Mavedo l'ora di vedervi a Miami a guardarci e sostenerci'. Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022

Il bizzarro balletto di Britney Spears con dei coltelli in mano Corriere TV

Berlino è libera di pagare le Ong se si prende carico dei migranti Panorama

Ogni sei mesi scatta l’allarmismo da fine del mondo sull’accredito delle rate. Ma i soldi poi arrivano. L’Europa non può permettersi il fallimento italiano.Britney Spears ha pubblicato un video in cui balla come una forsennata tenendo in mano dei coltellacci da cucina ...