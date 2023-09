Nissan | entro il 2030 produrrà solo auto elettriche in Europa

Leggi su tuttotek

(Di martedì 26 settembre 2023)ha annunciato cheilda far circolare in. Scopriamo tutti i dettagli in questa newsha recentemente annunciato un ambizioso piano per il futuro della mobilità in. L’aziendamobilistica giapponese si è impegnata a vendere esclusivamente veicoli completamente elettrici nella regioneil, rispettando così le rigorose normative ambientali europee. Questa decisione è stata confermata dall’amministratore delegato del gruppo, Makoto Uchida, durante una dichiarazione rilasciata in occasione del ventesimo anniversario del cdi design della casa ...