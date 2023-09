Nipote di Napolitano Sofia May | Ci veniva a prendere a scuola e ci presentò ?la regina Elisabetta - VIDEO

«Su una cosa non ho dubbi, ed è il tuo successo, la tua affermazione nella vita. Devi avere fiducia in te stessa, almeno quanta ne ho io». È una ...

In una intervista che ha rilasciato al ‘Corriere della Sera’ è intervenuta Sofia Napolitano , ovvero la nipote dell’ex presidente della Repubblica ...

In quella Camera dove Giorgio Napolitano mise piede per l’ultima volta 10 anni fa, nel durissimo discorso per la rielezione, la famiglia, la ...