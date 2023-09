Nino Formicola | «Senza Zuzzurro ero perso | andai all’Isola per pagare le bollette»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 26 settembre 2023) «Ho ancora il suo numero nel mio cellulare». Il Corriere della Sera intervista(in arte Gaspare) a dieci anni dalla morte del suo storico compagno d’arte Andrea Brambilla (). Un’intervista carica di tristezza e di ricordi «Avremmo dovuto andare in scena con lo spettacolo “Non c’e? piu? il futuro di una volta”. Era ottobre 2013 e io andavo tutti i giorni all’Istituto dei Tumori a trovare Andrea. In giro per strada vedevo i manifesti con noi due, che pubblicizzavano il nostro cabaret. Era un dolore immenso. La sera prima che lui morisse, mentre mangiava il polpettone che gli avevo portato in ospedale, facevamo progetti su cosa fare l’anno seguente. Li? ho capito che lui sapeva che si stava avvicinando la fine, ma voleva lottare fino all’ultimo». Quarant’anni di condivisione artistica e umana, sono un ...