Nina Moric sbotta contro Fabrizio Corona dopo le rivelazioni choc sul figlio | “Prima o poi cadi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 settembre 2023) Questa sera su Rai 2, torna in onda Belve, le interviste faccia a faccia con Francesca Fagnani. A mettersi a nudo tra i primi ospiti della nuova stagione, ci sarà. Alcune dichiarazioni in antedell’ex re dei paparazzi cheoltre dieci anni tra carcere, domiciliari e servizi sociali, ha scontato definitivamente la sua pena, hanno già suscitato diverse reazioni, tra cui quella dell‘ex moglie e madre di suoCarlos,. “Come sta adesso Carlos? Ora sta male – ha dichiarato– Ho lottato per anni e anni, in questo momento sono in una fase molto brutta mia. Nel senso che ho un po’ abbandonato la speranza. Devo ritrovare la forza per ritornare. ma sai che la vita gli ha dato questo e lo devi affrontare, ci ...