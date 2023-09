Nina Moric | la dura replica a Corona dopo l’intervista a “Belve”

Leggi su tvzap

(Di martedì 26 settembre 2023) Personaggi tv. .di Fabrizio Corone, è arrivata ladella sua ex moglie. La coppia è stata sposata dal 2001 al 2007. Nel 2002 hanno avuto un figlio, Carlos Maria. In queste ore, laha affidato a una serie di storie Instagram parole che risuonano come unaalle accuse dell’ex marito a lei rivolte riguardo la crescita del figlio Carlos.Leggia anche: “Sta male”. Fabrizio, a “” la rivelazione choc sul figlio Carlos Leggia anche: Fabrizioa ruota libera su Francesco Totti e Ilary Blasi Leggia anche:choc, la terribile confessioneil ...