Nikita Pelizon vende corsi motivazionali da 200 euro | “Vivevo con la depressione | ora sorrido” Burioni | “Servono professionisti | irresponsabile”

(Di martedì 26 settembre 2023), vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip grazie ai suoi “angeli”, ha intrapreso una nuova avventura sul web. L’influencer ha deciso di rivelare ai suoi follower il segreto della sua felicità mettendo in vendita un corso motivazionale senza scopo di lucro tenuto da lei stessa.quindi veste i panni di mental coach (pur non avendo alcun titolo che le permetta di poterlo fare) rivolgendosi a tutte le fasce di pubblico sui social, a partire dai giovanissimi che la seguono. “Dato che mi chiedete sempre come faccio ad essere così sorridente, se un tempocon laa braccetto. Ho investito su me stessa per anni. Tra studi, psicologi, letture,, esercizi sono pronta”, ha scrittoin una storia Instagram. Il corso ...

A farlo sapere proprio l'ex gieffina attraverso delle Instagram Stories in cui promette una rinascita personale a tutti coloro che seguiranno il suo ...

Nikita Pelizon è da qualche giorno al centro delle polemiche per l’ultima iniziativa social che ha deciso di intraprendere. La vincitrice del Gf Vip ...

Un corso motivazionale non a scopo di lucro ma che costa centinaia di euro, l’ultima invenzione di Nikita che evidentemente ha bisogno di ...

Ha destato certamente scalpore l'iniziativa social di, vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip . L'ex Vippona ha messo in vendita un suo corso di pseudo crescita personale basato non su conoscenze accademiche ma ...dopo la vittoria della settima edizione del Grande Fratello Vip , ha deciso di intraprendere ogni strada percorribile nel mondo, compresa la psicologia studiata all' Università della ...

Veronica Satti contro Nikita Pelizon: "Farò attenzionare il tuo operato. Ho già fatto radiare una psicologa" Today.it

Nikita Pelizon, l'influencer vende corsi (a 300 euro) contro ansia e depressione ma non è psicologa: bufera su ilmessaggero.it

Ansia, depressione, migliorare il proprio stile di vita Ci pensa l'influencer Nikita Pelizon con dei corsi, ma gli psicologi sono infuriati.Nikita Pelizon e i suoi corsi ''contro la depressione'' sono una vergogna non per i costi ma per i contenuti: dovrebbe essere lei a pagare ...