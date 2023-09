Nikita Pelizon vende corsi contro la depressione | ma non è psicologa | bufera web e l’attacco

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 26 settembre 2023) Un corso motivazionale non a scopo di lucro ma che costa centinaia di euro, l’ultima invenzione diche evidentemente ha bisogno di guadagnare: «Dato che mi chiedete sempre come faccio ad essere così sorridente se un tempo vivevo con laa braccetto. Ho investito su me stessa per anni. Tra studi, psicologi, letture,, esercizi», scrivesulle sue storie su Instagram. Oggi 25 settembre ha aperto le iscrizioni per il suo corso di crescita personale, Hunika way. Cinque lezioni a settimana per cinque settimane, dureranno dai 30 ai 50 minuti e saranno videoregistrate. In più un canale Telegram per tenersi aggiornati e fare nuove amicizie. Inoltre, è prevista una meditazione guidata. A che prezzo? «Non è a scopo di lucro», scrive in una sua storia per poi aggiungere sotto, ...