Nicola Gattieri Federico Faggin aprono SUD e FUTURI

(Di martedì 26 settembre 2023) Castellabate, il ProcuratoreGratteri e il padre del microchipSUD eÈ tutto pronto per la quinta edizione di SUD e, il meeting internazionale organizzato dalla Fondazione Magna Grecia, guidata dal Presidente Nino Foti, in programma a Castellabate e Paestum (Sa) da giovedì 28 a sabato 30 settembre. L’evento, che rappresenta un importante momento di confronto sui possibilidel Mezzogiorno, vede la partecipazione come media partnership del gruppo Pubbliemme – Diemmecom – LaC Network – ViaCondotti21, la collaborazione di AdnKronos e della Fondazione Pio Alferano, il patrocinio dei Comuni di Castellabate, Capaccio Paestum e del Parco nazionale del Cilento. Giornata inaugurale per SUD eil 28 ...