Newcastle | Howe | 'Tonali fatica? Colpa dell’Italia'

(Di martedì 26 settembre 2023) Momento no per Sandroche, sia in Premier che in Champions League, non sta convincendo dopo l'ottimo approccio con la galassia....

Commenta per primo Ilè sempre più vicino a piazzare un rinnovo di contratto di fondamentale importanza per la squadra di. I rivali del Milan nel girone di Champions League hanno infatti trovato un accordo ...È scatenato ildi Eddie, avversario del Milan nel girone di Champons League e reduce dallo 0 - 0 di San Siro. I Magpies battono con un clamoroso 8 - 0 il povero Sheffield United, che subisce l'ira dei ...

Newcastle, Howe difende Tonali: “Difficile per lui integrarsi ma è colpa dell’Italia” ItaSportPress

Newcastle-City: che super sfida tra Howe e Pep, ma il turnover è un’incognita La Gazzetta dello Sport

Importante novità in casa Newcastle. Come riferito da TMW, il club inglese ha trovato l’accordo per il rinnovo del contratto con Bruno Guimaraes, centrocampista perno dello scacchiere di Howe e uno de ...Alan Shearer ha insultato pesantemente suo figlio Will per come si è comportato andando a seguire in trasferta il Newcastle contro il Milan: ...