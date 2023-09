Nettuno | coltiva marijuana in casa | pusher tradito dal via vai di clienti

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 26 settembre 2023)– I Carabinieri della Stazione dihanno arrestato in flagranza un 50enne italiano, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni scorsi, i militari, impiegati di pattuglia nello svolgimento dei vari servizi perlustrativi avevano notato la presenza di alcuni soggetti tossicodipendenti, già noti, nei pressi di un particolare condominio, ove risiedeva un soggetto con precedenti in materia di stupefacenti. Di conseguenza i Carabinieri della Stazione dihanno organizzato una perquisizione d’iniziativa, durante la quale all’interno di un appartamento veniva rinvenuta una pianta didi circa 110 centimetri in fioritura, nonché alcuni grammi di hashish e materiale per il confezionamento. Dopo aver sequestrato il tutto, i Carabinieri ...