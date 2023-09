Nessuno scandalo | voci sul rimpasto | Licia Ronzulli zittisce le polemiche

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) La capogruppo al Senato di Forza Italia,, ha commentato l'ipotesi che circola negli ultimi giorni circa la possibilità di undi governo: "Non ho mai sentito parlare i segretari di partito di. Abbiamo cose più importanti come legge di bilancio ed elezioni europee". E aggiunge: "Non mi scandalizzo, ma che io sappia non è all'ordine del giorno".ribadisce, poi, nuovamente la fiducia di Forza Italia nei confronti del ministro del Turismo, Daniela Santanché, in fede all'anima fortemente garantista del partito azzurro. Non a caso, alla domanda sulla Lega,la polemica: "Perché dobbiamo fare pace se non abbiamo mai fatto la guerra? Per quanto riguarda il condono, non stiamo parlando di ecomostri o di mettere il nostro ...