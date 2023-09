“Nessuna può accettarlo” GF | subito boato per Cesara Buonamici | il concorrente ne esce distrutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 26 settembre 2023) Lunedì sera chiama il Grande Fratello, che è tornato in diretta su Canale 5 con Alfonso Signorini,e Rebecca Staffelli in studio e i concorrenti nella Casa. Alla fine della puntata, però, meno uno: il pubblico ha infatti assistito alla prima eliminazione di questa edizione del reality. Claudio Roma ha dovuto lasciare il gioco perché risultato il meno votato dai telespettatori. Con queste percentuali: a comandare la classifica di televoto è stata Giselda con il 32% di preferenze, secondo posto per Vittorio con il 26%, Arnold con il 18%, Grecia il 16% e infine Claudio con l’8% di voti. Ma naturalmente tanti gli argomenti trattati, dal rimprovero per “troppo perbenismo” del conduttore alla sorpresa per Beatrice Luzzi, che ha rivisto i figli fino al ‘caso’ Massimiliano Varrese. Nei giorni scorsi, l’attore si è lasciato andare ...