NCIS | morto David McCallum | l’attore di Ducky all’età di 90 anni

Leggenda del calcio inglese e, negli anni ’80, attaccante della Sampdoria per quattro stagioni e dell’Atalanta per un campionato, è morto a Marbella ...

L'ex calciatore inglese è deceduto per un malore Lutto nel mondo del calcio, è morto Trevor Francis , ex calciatore della Samp doria che a causa di un ...

L' attore e musicista David McCallum è Morto all'età di 90 anni per cause naturali. L' attore scozzese si è spento al Presbyterian Hospital di New ...

E." e, dopo una lunga carriera, è diventato il volto del dottor Donald Mallard in. McCallum èlunedì 25 settembre all'età di 90 anni in un ospedale di New York, come riportato dai media ...) e che poi decenni dopo ha conquistato una nuova generazione di fan con la popolare serie "", èper cause naturali all'età di 90 anni, ha riferito ...

È morto David McCallum, il dottor Mallard di «NCIS Unità Anticrimine» Corriere della Sera

È morto David McCallum, l'attore di NCIS Unità Anticrimine aveva 90 anni Fanpage.it

Morto a 90 anni l'attore scozzese David McCallum, che interpretò l'enigmatico agente segreto americano di origine russa Illya Kuryakin nel telefilm 'Organizzazione U.N.C.L.E.' e il medico legale Donal ...L'attore della serie tv NCIS – Unità anticrimine, David McCallum, è morto. Aveva 90 anni. Con una dichiarazione riportata da People, il figlio Peter McCallum ...