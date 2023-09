Nautica | 63°salone Genova chiude a 118 269 visitatori +13 | 9%

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma, 26 set. (Adnkronos) - Il Salone Nautico Internazionale dila 63esima edizione con 118.269registrati alle 11:00 del 26 settembre - giornata di chiusura della manifestazione -, registrando un +13,9% rispetto al 2022: 1.043 brand esposti, con un incremento del 4,5% rispetto al 2022, un totale di imbarcazioni che ha superato ampiamente le 1.000 unità - da 2 a 40 metri di lunghezza – 143 posti barca in più in acqua grazie all'apertura dei nuovi canali; 184 novità in esposizione e premiere (+9,5% sul 2022). 3.190 sono state le prove in mare. E, inoltre: 120 tra convegni e workshop, 1.316 i giornalisti accreditati, 2.294 gli articoli pubblicati solo nel periodo di manifestazione, dal 20 al 26 settembre, oltre 11 ore di servizi televisivi dedicati alla manifestazione. “Questi sono i numeri di un Salone che ...