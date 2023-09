Nations League femminile 2023 2024 | risultati e classifiche

(Di martedì 26 settembre 2023) Al via la, la neonata competizione Uefa che mette in palio, tra l’altro, anche i pass per le Olimpiadi: ecco allora di seguito ie leper quanto riguarda la Lega A, quella che riguarda l’Italia, inserita nel gruppo 4 con Svezia, Svizzera e Spagna. Vi proponiamo a seguire tutti ie lecomplete con le autrici dei gol degli incontri e dei gruppi della Lega A.Gruppo 1 Inghilterra 3 Belgio 3 Olanda 0 Scozia 0 Gruppo 2 Francia 3 Norvegia 1 Austria 1 Portogallo 0 Gruppo 3 Danimarca 3 Islanda 3 Germania 0 Galles 0 Gruppo 4 Spagna 3 Svezia 3Italia 3 Svizzera 0Prima giornata Venerdì 22 settembre Inghilterra – ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57? Uno-due veloce tra Asllani e Kaneryd, con la numero 9 svedese che entra pericolosamente in area. La ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 89? Cross in mezzo di Cantore verso Girelli, che viene anticipata da Bjorn. La p alla rimane però in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.52 L’Italia tornerà in campo tra un mese, il 27 ottobre, a Salerno contro la Spagna per la terza ...

Commenta per primo Niente da fare per l'Italdonne del nuovo ct Soncin. La nazionale di calcio femminile azzurra è stata sconfitta 1 - 0 dalla Svezia in: a Castel di Sangro decide un gol di Rytting Kaneryd al 14'.L'Italia perde il secondo match dellafemminile contro la Svezia. Nel match di Castel di Sangro le azzurre si devono arrendere per 0 - 1 alle più quotate svedesi, grazie alla rete arrivata al quarto d'ora da Johanna Rytting ...

LIVE Italia-Svezia, Nations League calcio femminile in DIRETTA: azzurre per dimenticare la debacle dei Mondiali OA Sport

Italia-Svezia femminile, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita di Nations League Sport Fanpage

Dopo l’esordio vittorioso contro la Svizzera, l’Italia Femminile non è riuscita a ripetersi: prima sconfitta della gestione Soncin nella seconda giornata del girone A4 di Nations League. La Svezia, ...Passa la Svezia, ma che peccato. Perché l'Italia di Andrea Soncin non avrebbe meritato la sconfitta (0-1) nella seconda giornata di Nations League. La partita di Castel di Sangro ...