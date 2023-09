Nasce il raviolo dolce per promuovere la ricotta di bufala campana Dop

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 26 settembre 2023) Si chiama 'U’a', ricalca l’espressione di stupore del dialetto napoletano Si chiama ‘U’a’, ricalca l’espressione di stupore del dialetto napoletano, sembra un, ma invece è il-simbolo della nuova iniziativa del Consorzio di Tutela delladiDop, che punta alle collaborazioni con gli chef e alla valorizzazione del prodotto come ingrediente di eccellenza in ricette capaci di stupire i consumatori. L’ultima creazione è il frutto della collaudata sinergia tra il Consorzio e il pastry chef Marco C. Merola di ‘Contemporanea’ a Caserta, che ha ideato questo, un dessert da mangiare con le mani, la cui farcia è composta dadiDop come ingrediente ...