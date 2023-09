Nasce il Festival dell’Archeologia di Bacoli | la prima edizione dal 6 all' 8 ottobre

Leggi su movieplayer

(Di martedì 26 settembre 2023) Proiezioni, eventi e incontri dal 6 all'8nei Campi Flegrei: 12 opere in concorso provenienti anche da Francia, Iran, Spagna e Turchia. Per valorizzare il patrimonio storico e naturalistico dei Campi Flegrei,FAB! -dell'Archeologia di, rassegna internazionale di cinema e crossmedialità che vedrà la suadal 6 all'8, diretta da Nicola Barile e organizzata da Giovanni Parisi e Giovanni Calvino per TILE Storytellers, con il contributo della Regione Campania e della Fondazione Film Commission Regione Campania. L'evento si svolgerà nel Complesso Borbonico del Fusaro con proiezioni nella Sala dell'Ostrichina, dibattiti ed eventi si alterneranno tra la panoramica terrazza dell'Ostrichina e il Parco gestito dal Centro Ittico ...