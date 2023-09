Napolitano | Tajani | ' non fece di tutto per non far cadere governo Berlusconi | ma andiamo avanti'

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma, 26 set. (Adnkronos) - ", due personalità differenti. Manel 2011 nondiper non faril. Io non ero d'accordo. Ma". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonioal Tg4, aggiungendo che "ricorderemonella tre giorni di Paestum, unche guarda al futuro, e la sua politica di abbassare le tasse".

... presente il cronista, poco dopo che il feretro di Giorgioha lasciato Montecitorio. ... "è alto nei sondaggi perchè è ministro degli Esteri. Ma Forza Italia il 7 per cento non lo fa". ......occasione della partecipazione del capo dello Stato francese ai funerali di Stato del presidente emerito Giorgio, il giorno dopo la visita a Parigi del ministro degli Esteri Antonio

Napolitano, Tajani: "Europeismo condiviso, ha lasciato segno" - Italia - Ansa.it Agenzia ANSA

Napolitano tenne un discorso durissimo ... ma quando guadagna la sedia da premier tutti i suoi ministri – Pichetto Fratin, Urso, Crosetto, Piantedosi, Tajani – scattano in piedi per lasciarla passare.I due si sono intrattenuti dopo i funerali di stato dell'ex presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ieri il ministro Tajani è stato a Parigi per discutere dei respingimenti francesi a Ventimig ...