Napolitano | Steinmeier e Macron alla Camera per funerali con altri capi Stato ed ex

(Adnkronos) – oggi a Montecitorio ultimo saluto in forma laica e funerale di Stato per il presidente emerito Giorgio Napolitano , scomparso venerdì ...

oggi , alla Camera dei Deputati, si tengono i funerali di Stato in forma laica per onorare la memoria di Giorgio Napolitano . L'evento è ...

Tra i presenti in Aula Meloni, Mattarella, Macron eUltimo saluto in forma laica e funerale di Stato per il presidente emerito Giorgio, morto venerdì scorso a 98 anni, oggi martedì 26 settembre a Montecitorio. Le esequie vengono ...Presenti, tra gli altri, anche il presidente francese e quello tedesco Frank Walter. Due i maxi schermi: uno in piazza Montecitorio e l'altro nell'adiacente piazza Capranica

Napolitano, chiusa la camera ardente. Martedì ai funerali Macron e Steinmeier Corriere della Sera

Giorgio Napolitano, i funerali alla Camera TGCOM

I funerali di Giorgio Napolitano, scomparso a Roma lo scorso venerdì 22 settembre, si terranno – per la prima volta nella storia – nell’Aula della Camera dei deputati, a palazzo Montecitorio. La ...Tutto pronto alla Camera per le esequie di Stato laiche del Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano. Blindata l'area che circonda piazza ...