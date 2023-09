Napolitano | sepolto nel cimitero acattolico accanto a Gramsci e Miriam Mafai

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 26 settembre 2023) Nel sito personaggi illustri del panorama internazionale, ma il giardino antistante l'ingresso del sito è lasciato all'incuria Da Antonioa Shelley, passando per Camilleri, Gadda e Keats. Aldi Roma, in zona Ostiense, “dormono insieme l’ultimo sonno uomini di ogni razza e paese, d’ogni lingua ed età”, come si legge sul sito internet del. Ed è proprio lì, alle spalle della Piramide Cestia, che da oggi riposerà il presidente emerito Giorgio. A pochi passi, però, da quello che è considerato uno dei luoghi di sepoltura più antichi in Europa, il degrado della Capitale spinge prepotentemente per entrare. Il giardino antistante l’ingresso del– nel quale riposano ad oggi oltre 4mila persone che in vita ...