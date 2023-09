Napolitano | l’inedito addio alla Camera “Politica una cosa seria”

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 26 settembre 2023) La cifra dell'inedito ha sempre giocato un ruolo nella vita di Giorgioed è così finofine. Inedito lo è anche il suo funerale, che è, ancora, una prima volta: quella di una cerimonia laica e di Stato dentro la, che ha tenuto in apnea fino all'ultimo gli uffici del cerimoniale, tra una bozza di programma e l'altra. Giorgio, presidente emerito della Repubblica, il primo eletto due volte al Quirinale, è l'unico ad avere avuto un rito funebre dentro Montecitorio e non fuori, sulla piazza, come era stato per Pietro Ingrao e Nilde Iotti.L'unico, ancora, ad aver ricevuto così tanti e alti omaggi da uomini di Chiesa in un rito che, in coerenza con la pratica di vita, non aveva nulla di cattolico. Eppure per lui c'è stato l'omaggio, a sorpresa, di Papa Francesco...