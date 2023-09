Napolitano | Letta | con Berlusconi convivenza non facile ma correttezza

Roma, 26 set. (Adnkronos) - Giorgio Napolitano "certamente non intese mai il ruolo di Presidente della Repubblica in senso meramente notarile, ...

Alla Camera i funerali laici del presidente emerito della Repubblica. Presenti Mattarella, Meloni e tutto il governo. Tra i capi di stato esteri Macron e Steinmeier. Il fedelissimo di Berlusconi: "Con ...Con i governi Berlusconi "difficoltà e incomprensioni ci furono" e "talvolta sembrarono insuperabili", ha aggiuntoricordando che"intese il suo ruolo non in modo notarile, in modo ...

Gianni Letta: 'Napolitano e Berlusconi faranno pace lassù' TGLA7

L'ultimo saluto a Napolitano a Montecitorio. Il ricordo di Letta e le parole dei familiari Il Foglio

Roma, 26 set. (askanews) - Giorgia Meloni e il presidente francese, Emmanuel Macron, lasciano Montecitorio e si dirigono a piedi verso palazzo Chigi, al termine delle esequie di Giorgio Napolitano. I ...Roma, 26 set. (askanews) - "Scompare uno dei protagonisti della storia repubblicana di questi 60 anni e si chiude anche un capitolo importante ...