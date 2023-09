Napolitano | il figlio Giulio | ' politica era scelta etica e motivazione morale'

Napolitano "ha combattuto buone battaglie e sostenuto cause sbagliate". Lo ha detto Giulio Napolitano , figlio del presidente emerito della ...

Il feretro del presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano , avvolto nel Tricolore è arrivato in piazza Montecitorio intorno alle 11.30, ...

"Non ricordo, nella lunga e straordinaria vita di mio padre, un solo giorno che non sia stato di lavoro. Il suo lavoro era la politica, era per lui, ...