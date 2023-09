Napolitano | il figlio Giulio | ' ne preserveremo e ne coltiveremo il ricordo'

26 set 13:32 Ravasi : "E' stato un giusto, splenderà come una stella" 'I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento; coloro che avranno ...

Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Per il bene dell'Italia e del suo ruolo in Europa e nel mondo ha sempre sperato ed agito per il rinnovamento della ...

Così, visibilmente commossa, Sofia May, nipote di, ricorda il nonno, intervenendo in Aula. "Quando eravamo più piccoli ci scriveva sempre, anche quando non sapevamo ancora ...IlGiulio: "Da lui buone battaglie e cause ...

Chi sono Giulio e Giovanni Napolitano, figli dell'ex presidente della Repubblica Sky Tg24

Si sono svolti alla Camera i funerali laici di Giorgio Napolitano: il corteo scortato dai corazzieri e la sepoltura nel cimitero acattolico di Roma. Il figlio Giulio: «Ha combattuto buone battaglie e ...Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Per il bene dell'Italia e del suo ruolo in Europa e nel mondo ha sempre sperato ed agito per il rinnovamento della politica e delle Istituzioni ed ha accettato con sacrifi ...