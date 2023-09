Napolitano | il figlio Giulio | ' momento di unità e condivisione | grazie a Papa Francesco'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Viviamo questoin spirito di. Un deferente ringraziamento aper le parole e il gesto che ci hanno emozionati. Non ricordo nella lunga e straordinaria vita di mio padre un solo giorno che non sia stato di lavoro. Il suo lavoro e il senso profondo della sua esistenza era la politica, intesa come ideale, missione e professione. La politica era per lui, come per molti di quella eccezionale generazione, una cosa sera". Lo ha affermato, ricordando la figura del padre, il Presidente emerito della Repubblica, Giorgio.