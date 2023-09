Napolitano | il figlio Giulio | Ha combattuto buone battaglie e sostenuto cause sbagliate

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) Roma, 26 set. (Adnkronos) - "Credeva nella lotta politica, nella partecipazione democratica, nel confronto tra idee diverse, nella ricerca di soluzioni per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e dei lavoratori, per ridurre le diseguaglianze, favorire lo sviluppo del Mezzogiorno. In questo impegno politico, come scrisse a conclusione della sua autobiografia, ha, cercando via di via di correggere gli errori ed esplorare strade nuove". Così, ricordando la figura del padre Giorgio, durante i funerali a Montecitorio . "La politica per lui richiedeva analisi, ascolto, discussione, decisione, assunzione di responsabilità. Non sopportava la demagogia, lo spirito di fazione, la ...