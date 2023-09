Napolitano ha inaugurato una nuova stagione del Quirinale Che Cacciari non riesce a vedere

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 settembre 2023) di Savino Balzano Lunedì sera, ai microfoni di Otto e mezzo, Massimoha immaginato una scena piuttosto suggestiva: trasmettere in Parlamento, in occasione dei funerali laici di Giorgio, il suo famoso discorso del 22 aprile 2013, quello col quale rimproverava duramente alla classe politica le incapacità che essa non aveva saputo colmare. In particolare, il filosofo ha ricordato come le riforme tanto auspicate danon siano state realizzate e come questo incida nello stato di arretratezza nel quale ancora oggi l’Italia versa. Credo che l’analisi disia profondamente sbagliata e se ci pensate sono le stesse parole di, proprio quelle pronunciate quel 22 aprile di dieci anni fa, a dimostrarlo: «il Parlamento ha di recente deliberato addirittura all’unanimità ...