Napoli-Udinese | probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Cresce l’attesa in casa Napoli per la sfida contro l’Udinese: c’è curiosità tra i tifosi per capire quali saranno le novità eventuali di formazione ...

Spalmata in tre giorni, la sesta giornata di Serie A è insidiosa per molte squadre, come succede spesso nei turni infrasettimanali. Ecco i ...

In previsione della sfida di domani con il Napoli, l'allenatore dell'Udinese Andrea Sottil, ha parlato in conferenza stampa. Tornare in campo subito un bene dopo la Fiorentina, come si lavora e si rassicura la squadra dopo una gara del genere

UFFICIALE - Napoli-Udinese, tornelli aperti dalle 18.15: l'invito del club ad anticiparsi Tutto Napoli

«Siamo tutti molto uniti e compatti, sono stati giorni di confronti sereni con la società. C'è un ambiente concentrato per la gara di domani. Siamo tutti consapevoli della classifica, ma siamo ...L'allenatore dei friulani ha parlato in conferenza alla vigilia della trasferta in casa dei campioni d'Italia ...