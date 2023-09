Napoli-Udinese | Garcia pronto a un cambio | novità anche per Sottil

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 26 settembre 2023) Cresce l’attesa in casaper la sfida contro l’: c’è curiosità tra i tifosi per capire quali saranno leeventuali di formazione che potrebbero essere varate dal tecnico Rudi. Dopo il pareggio contro il Bologna che ha lasciato l’amaro in bocca per una vittoria che sarebbe stata meritata, ilsi prepara per lanciare la sfida all’. L’obiettivo del club azzurro è quello di tornare alla vittoria dopo un periodo complicato in campionato, con una sconfitta e due pareggi nelle ultime tre sfide di Serie A. Contro i rossoblu, si è vista una squadra ben messa in campo,se il risultato non ha premiato Rudi, finito nel mirino della critica nuovamente soprattutto dopo il gesto plateale di Victor Osimhen. Ruggini ...