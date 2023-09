Napoli-Udinese | Garcia cambia due calciatori | bocciato Raspadori esterno | Politano di nuovo titolare

Il turno infrasettimanale non dà un attimo di sosta ai fantallenatori: scopriamo insieme chi schierare del Napoli nel match contro l’Udinese . Si è ...

In attesa del match tra Napoli ed Udinese la squadra bianconera continua ad allenarsi presso il centro sportivo Dino Bruseschi. La sfida tra ...

Mercoledì 27 ottobre allo Stadio “Diego Armando Maradona”, andrà di scena il match valevole per la 6° giornata di Serie A tra Napoli e Udinese. ...

Domani sarà già la vigilia di Napoli-Udinese, match valido per la 6ª giornata di Serie A. Un giocatore potrebbe recuperare in extremis per la gara ...