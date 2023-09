Napoli Real Madrid | Ancelotti recupera due top player

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 26 settembre 2023) Sarà ildi Carloil prossimo avversario in Champions League per ildi Rudi Garcia, una sfida ardua., sarà questa la prossima complicata sfida di Champions League per ildi Rudi Garcia. Il, affronterà la compagine che più di tutte ha segnato la storia della competizione dalle grandi orecchie con la possibilità di consolidare il primo posto nel girone: entrambi i team sono infatti appaiati al primo posto con 3 punti.esulta, due top tornano a disposizione Carlo, ex non troppo amato nellacalcistica, con ogni probabilità si presenterà al Diego Armando Maradona con una rosa più folta, ma soprattutto ...